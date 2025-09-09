Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Две могилы"?

Сколько серий в сериале "Две могилы"?

Олег Скрынько 9 сентября 2025 Дата обновления: 9 сентября 2025
Наш ответ:

«Две могилы» — криминальная драма, выпущенная стриминговой платформой Netflix в 2025 году.

Синопсис гласит:

В тихом прибрежном городке таинственно исчезают две 16-летние девушки, Вероника и её подруга. Долгое время дело остаётся нераскрытым из-за отсутствия зацепок и подозреваемых. Спустя два года бабушка Вероники, Исабель, берётся за собственное расследование, чтобы узнать правду.

Сколько серий в сериале «Две могилы»

В общей сложности зрители увидели 3 эпизода, вышедших в рамках первого сезона. После этого сериал официально завершился. Вот подробный список с датами:

  • Эпизод 1 — 29 августа 2025 года
  • Эпизод 2 — 29 августа 2025 года
  • Эпизод 3 — 29 августа 2025 года

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Две могилы
Две могилы драма, триллер, детектив
2025, Испания
