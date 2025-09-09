Сколько серий в сериале "Две могилы"?

«Две могилы» — криминальная драма, выпущенная стриминговой платформой Netflix в 2025 году.
Синопсис гласит:
В тихом прибрежном городке таинственно исчезают две 16-летние девушки, Вероника и её подруга. Долгое время дело остаётся нераскрытым из-за отсутствия зацепок и подозреваемых. Спустя два года бабушка Вероники, Исабель, берётся за собственное расследование, чтобы узнать правду.
В общей сложности зрители увидели 3 эпизода, вышедших в рамках первого сезона. После этого сериал официально завершился. Вот подробный список с датами:
