Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Дуплет»?

Сколько серий в сериале «Дуплет»?

Олег Скрынько 20 июня 2025 Дата обновления: 20 июня 2025
Наш ответ:

«Дуплет» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась на Пятом канале 8 июня 2025 года. Сезон состоит из восьми эпизодов продолжительностью по 42 минуты каждый. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах PREMIER, «Иви» и «Смотрешка».

Это история об Ане и Маше, которые приходятся друг другу сестрами по отцу, но его они никогда не видели. Однажды девушки попадают на службу в один Следственный отдел. Аня работает следователем, а Маша — оперативником. Они разные по характеру и не совпадают в подходе к работе. Несмотря на это, постоянное противодействие помогает им преуспевать в раскрытии преступлений.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дуплет
Дуплет детектив
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше