Сколько серий в сериале «Дуплет»?

Наш ответ:

«Дуплет» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась на Пятом канале 8 июня 2025 года. Сезон состоит из восьми эпизодов продолжительностью по 42 минуты каждый. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах PREMIER, «Иви» и «Смотрешка».



Это история об Ане и Маше, которые приходятся друг другу сестрами по отцу, но его они никогда не видели. Однажды девушки попадают на службу в один Следственный отдел. Аня работает следователем, а Маша — оперативником. Они разные по характеру и не совпадают в подходе к работе. Несмотря на это, постоянное противодействие помогает им преуспевать в раскрытии преступлений.