Сколько серий в сериале «Друзья и соседи»?

«Друзья и соседи» — американский криминально-драматический сериал с элементами черной комедии, стартовавший на стрим-сервисе Apple TV+ 11 апреля 2025 года. Проект уже официально продлен на второй сезон. Дебютный сезон состоит из девяти эпизодов. Последний из них станет доступен 30 мая. Продолжительность каждого — в районе 45–55 минут. Количество серий во втором сезоне пока не известно.
Сериал повествует о крупном финансисте Эндрю Купере, который оказывается на грани разорения. Чтобы сохранить привычный уровень роскоши и комфорта для себя и своей семьи, он начинает грабить дома своих богатых соседей. Эта преступная деятельность, жертвами которой становятся люди высшего социального слоя, удивительным образом оказывает на Эндрю благотворное воздействие.
