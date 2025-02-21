Сколько серий в сериале "Дружеское соперничество"?

«Дружеское соперничество» - корейская новинка этой зимы, продолжающая выходить на экраны прямо сейчас. Несмотря на то, что дорама еще не завершилась, известно, что сериал будет включать шестнадцать эпизодов.
Сирота из провинции поступает в элитную школу Сеула, куда стремятся многие подростки южнокорейской столицы. Одна из привилегированных и блестящих учениц заводит с ней дружбу, что приводит к сложным отношениям, балансирующим на грани между дружбой и одержимостью. Впереди героиню ждут невероятные испытания, которые станут для нее серьезной проверкой на прочность. Дорама полюбилась публике благодаря колоритным персонажам и непредсказуемому сюжету. Развязку зрителям предстоит узнать в грядущих сериях.
