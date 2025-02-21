Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Дружеское соперничество"?

Сколько серий в сериале "Дружеское соперничество"?

Олег Скрынько 21 февраля 2025 Дата обновления: 21 февраля 2025
Наш ответ:

«Дружеское соперничество» - корейская новинка этой зимы, продолжающая выходить на экраны прямо сейчас. Несмотря на то, что дорама еще не завершилась, известно, что сериал будет включать шестнадцать эпизодов.

Сирота из провинции поступает в элитную школу Сеула, куда стремятся многие подростки южнокорейской столицы. Одна из привилегированных и блестящих учениц заводит с ней дружбу, что приводит к сложным отношениям, балансирующим на грани между дружбой и одержимостью. Впереди героиню ждут невероятные испытания, которые станут для нее серьезной проверкой на прочность. Дорама полюбилась публике благодаря колоритным персонажам и непредсказуемому сюжету. Развязку зрителям предстоит узнать в грядущих сериях.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дружеское соперничество
Дружеское соперничество триллер, драма
2025, Южная Корея
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше