Сколько серий в сериале "Дружелюбный сосед Человек-паук"?

«Дружелюбный сосед Человек-паук» - новый анимационный сериал производства Marvel, посвященный Человеку-пауку. На данный момент сериал состоит из одного сезона, в рамках которого будут выпущены 10 эпизодов. Станут ли продлевать шоу, на данный момент неизвестно.
Сюжет соответствует общеизвестному канону, поэтому зрителей ждет знакомая история. Вот краткая завязка сериала. После укуса радиоактивного паука 15-летний Питер Паркер обзаводится невероятными способностями, но его жизнь усложняется не только борьбой с преступностью. В старшей школе его ждут не менее захватывающие испытания — новые друзья, неожиданные противники и непростые решения, которые помогут ему понять, каким героем он хочет стать.
