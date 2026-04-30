Сколько серий в сериале «Дорогой сердца»?

В российском мелодраматическом мини-сериале «Дорогой сердца» (2026, телеканал «Домашний») всего 8 серий. Продолжительность каждой серии составляет около 50 минут.

В центре сюжета — преуспевающая певица Дарья Железнова, чья жизнь оказывается на грани краха. Пребывая на пике славы, она осознает, что выступления ее больше не радуют, а совместная жизнь с продюсером Геннадием Подхватилиным давно превратилась в кошмар. Во время очередной ссоры с Геннадием случается трагедия, после которой Дарья вместе с маленьким сыном сбегает из Москвы. Героиня прячется в лесах Тверской области и находит убежище у травницы Василисы. Тем временем Геннадий разыскивает Дарью.