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Сколько серий в сериале «Дорогой сердца»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 апреля 2026 Дата обновления ответа: 30 апреля 2026

В российском мелодраматическом мини-сериале «Дорогой сердца» (2026, телеканал «Домашний») всего 8 серий. Продолжительность каждой серии составляет около 50 минут.

О чем сериал

В центре сюжета — преуспевающая певица Дарья Железнова, чья жизнь оказывается на грани краха. Пребывая на пике славы, она осознает, что выступления ее больше не радуют, а совместная жизнь с продюсером Геннадием Подхватилиным давно превратилась в кошмар. Во время очередной ссоры с Геннадием случается трагедия, после которой Дарья вместе с маленьким сыном сбегает из Москвы. Героиня прячется в лесах Тверской области и находит убежище у травницы Василисы. Тем временем Геннадий разыскивает Дарью.

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Дорогой сердца
Дорогой сердца мелодрама, драма
2026, Россия
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