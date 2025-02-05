Сколько серий в сериале «Дорогой родственник»?

«Дорогой родственник» — российский комедийно-криминальный сериал, премьера которого состоялась 1 февраля 2025 года в онлайн-кинотеатре KION. Сезон включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — около 43 минут. Заключительная серия станет доступна 8 марта.
Сериал повествует о состоящем из женщин семействе Громовых, которое решило продать свою общую квартиру и разъехаться. Покупатели жилья уже найдены, полученный аванс потрачен, дальнейшая жизнь распланирована. Однако выясняется, что нельзя осуществить продажу без согласия прописанного в ней Димы — алкоголика, который покинул семью несколько лет назад. Громовы берутся его отыскать и убедить дать согласие на продажу квартиры. Дима, однако, наотрез отказывается, из-за чего женщинам приходится пойти на крайние меры.
