Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Домохозяин»?

Олег Скрынько 19 июня 2025 Дата обновления: 19 июня 2025
Наш ответ:

«Домохозяин» — российский комедийный сериал, вышедший на телеканале СТС. Премьера состоялась 26 мая 2025 года. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» и на сайте ctc.ru. Сезон включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — около 45 минут.

Главным героем выступает оперативник Антон Шаталин, проживающий в городке Семиморске. Антон настолько зациклился на работе, что перестал проводить время с семьей. Когда же он наконец берет полноценный выходной, семейство отправляется на пикник, где бесследно пропадает жена. Антону приходится обходиться не только без своей возлюбленной, но и взять на себя хозяйственные дела и воспитание детей. Параллельно он продолжает расследовать преступления.

