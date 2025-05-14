Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Долгий путь домой»?

Олег Скрынько 14 мая 2025 Дата обновления: 14 мая 2025
Наш ответ:

«Долгий путь домой» — российский драматический сериал, который вышел в 2014 году. Сезон включает шестнадцать эпизодов. Продолжительность каждого составляет в районе 49–52 минут. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», PREMIER, «Иви», Wink и «Кино1ТВ».

Действие охватывает период с 1980-х до современности. В центре сюжета — деревенская девушка Надя, живущая обычной жизнью. Поворотным моментом в ее судьбе становится встреча с молодым красавцем Виталием, который ей кажется принцем из сказки. Надя влюбляется и выясняет, что приехал Виталий из Москвы. В итоге он женится на Наде, но делает это не из любви, а потому что это выгодно. В дальнейшем фокус смещается на дочь Нади и Виталия по имени Ляля. Она переживает массу испытаний, превращаясь из избалованной и эгоистичной девочки в умудренную опытом женщину.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Долгий путь домой
Долгий путь домой драма
2014, Россия
0.0
