Сколько серий в сериале «Доктор Вера»?

«Доктор Вера» — российский драматический мини-сериал о Великой отечественной войне, вышедший в онлайн-кинотеатре Wink. Премьера состоялась 13 июня 2025 года. Сезон состоит из пяти эпизодов. Продолжительность каждого — около 47 минут.
Проект основан на повести Бориса Полевого. Действие разворачивается в 1941 году. Главной героиней выступает юная Вера Трешникова, оказавшаяся единственным врачом в оккупированном нацистами городе. Девушке приходится согласиться на сотрудничество с врагом, чтобы продолжать исполнять свой долг — спасать жизни. Горожане презирают и ненавидят Веру за ее предательство, но они не знают, что она укрывает в больнице центр партизанского движения.
