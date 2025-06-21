Меню
Сколько серий в сериале «Доктор Вера»?

Сколько серий в сериале «Доктор Вера»?

21 июня 2025
Наш ответ:

«Доктор Вера» — российский драматический мини-сериал о Великой отечественной войне, вышедший в онлайн-кинотеатре Wink. Премьера состоялась 13 июня 2025 года. Сезон состоит из пяти эпизодов. Продолжительность каждого — около 47 минут.

Проект основан на повести Бориса Полевого. Действие разворачивается в 1941 году. Главной героиней выступает юная Вера Трешникова, оказавшаяся единственным врачом в оккупированном нацистами городе. Девушке приходится согласиться на сотрудничество с врагом, чтобы продолжать исполнять свой долг — спасать жизни. Горожане презирают и ненавидят Веру за ее предательство, но они не знают, что она укрывает в больнице центр партизанского движения.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Доктор Вера
Доктор Вера военный, драма
2025, Россия
0.0
