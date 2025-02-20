Сколько серий в сериале "Дитя раздора"?

Наш ответ:

«Дитя раздора» - мелодраматический сериал, который был выпущен телеканалом «Домашний». В общей сложности шоу состоит из одного сезона, включающего в себя восемь эпизодов.



Напомним сюжет. Семья Лиды и Павла кажется благополучной, но за внешним лоском скрывается жестокая правда. Павел изменяет жене и поднимает на неё руку, но Лида, не зная об изменах, терпит всё ради семьи. Для Павла же жена и дети — лишь способ поддерживать репутацию. Всё меняется, когда он избивает сына, и Лида решает подать на развод. Начинается борьба за детей, но Павел не собирается уступать — он обвиняет Лиду в покушении на убийство и инсценирует похищение их дочери. Однако ситуация выходит из-под контроля — девочка действительно исчезает. Теперь Лиде предстоит сразиться с бывшим мужем, и ошибка может стоить ей всего.