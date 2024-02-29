Меню
Сколько серий в сериале "Дикий ангел"?

Олег Скрынько 29 февраля 2024 Дата обновления: 29 февраля 2024
Наш ответ:

В сериале "Дикий ангел", который шел по телевидению с 1998 по 1999 год, был выпущен первый сезон, состоящий из удивительных 270 эпизодов. Этот телесериал, оригинально названный "Храбрая кукла" на испанском (Muñeca brava), представляет собой аргентинское творение, созданное телеканалом Telefe. Он был транслирован в более чем 80 странах мира, завоевав популярность широкой аудитории.

Главные роли в сериале исполнили талантливые Наталия Орейро и Факундо Арана, чьи выступления привели их к статусу суперзвезд. После выхода "Дикого ангела" они стали популярными не только в пределах Аргентины, но и за её пределами. Этот сериал не только покорил сердца зрителей своим захватывающим сюжетом, но и утвердил своих главных актеров в мировой кинематографии.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

