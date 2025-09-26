Сколько серий в сериале «Дикая роза»?

«Дикая роза» — мексиканский мелодраматический сериал, выходивший в конце 1980-х годов.
«Дикая роза» состоит из 199 эпизодов. Первая серия вышла 6 июля 1987 года, а заключительная была представлена 9 апреля 1988 года. Продолжительность каждого эпизода — около 20 минут. В Росси шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».
По сюжету молодой и богатый красавец Рикардо Линарес в отместку всем заключает брак с бедной и необразованной Розой Гарсией. Однако Рикардо не ожидает, что в скором времени по уши влюбится в Розу.
