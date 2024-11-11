Сколько серий в сериале «Дикарка»?

Наш ответ:

«Дикарка» — российский мелодраматический сериал с детективной интригой, премьера которого состоялась 9 ноября 2024 года на канале ТВЦ. Создатели подготовили сразу два сезона по четыре эпизода в каждом. Все восемь серий доступны подписчикам онлайн-кинотеатра «Иви». Продолжительность каждого эпизода — около 43 минут.



Главная героиня — выросшая в тайге девушка по имени Соня. Она вливается в современный социум и впервые пытается жить среди людей. Отец перед смертью Сони завещал, чтобы она окончила шкоду, нашла работу и вышла замуж. Девушка приспосабливается к новым для себя реалиям. Она поселяется в городе, обретает друзей, профессию и стремится обустроить личную жизнь. В дальнейшем Соня узнает, что у ее отца были веские причины для того, чтобы сбежать в тайгу. Протагонистка берется разобраться в этих тайнах, чтобы понять настоящее.