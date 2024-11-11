Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Дикарка»?

Сколько серий в сериале «Дикарка»?

Олег Скрынько 11 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Дикарка» — российский мелодраматический сериал с детективной интригой, премьера которого состоялась 9 ноября 2024 года на канале ТВЦ. Создатели подготовили сразу два сезона по четыре эпизода в каждом. Все восемь серий доступны подписчикам онлайн-кинотеатра «Иви». Продолжительность каждого эпизода — около 43 минут.

Главная героиня — выросшая в тайге девушка по имени Соня. Она вливается в современный социум и впервые пытается жить среди людей. Отец перед смертью Сони завещал, чтобы она окончила шкоду, нашла работу и вышла замуж. Девушка приспосабливается к новым для себя реалиям. Она поселяется в городе, обретает друзей, профессию и стремится обустроить личную жизнь. В дальнейшем Соня узнает, что у ее отца были веские причины для того, чтобы сбежать в тайгу. Протагонистка берется разобраться в этих тайнах, чтобы понять настоящее.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дикарка
Дикарка детектив
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше