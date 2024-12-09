Сколько серий в сериале "Дети перемен"?

Наш ответ:

«Дети перемен» - очередной российский сериал, посвященный лихим девяностым. В новом проекте стриминга Start запланировано 12 эпизодов. Последняя серия первого сезона появится на платформе 2 января 2025 года.



Середина 1990-х, провинциальный город. У водительницы троллейбуса Флоры трое сыновей, каждый от своего отца. Старший, Петя, строит карьеру в криминальной группировке Сергея Жигалина, который обожает малиновые пиджаки и жестоко расправляется с конкурентами. Тем временем отец Пети, Карась, готовится выйти из тюрьмы. Средний сын, Юра, мечтает стать художником, пока рисует афиши для дома культуры и общается с милиционером Виктором, решившим разоблачить банду Жигалина. Отец Юры, инженер Генрих, едва сводит концы с концами и принимает помощь от сына. Младший, Руслан, пытается поддерживать семью, перепродавая технику, а его отец Лаша торгует одеждой на рынке. Сыновья явно унаследовали черты своих отцов: Юра влюбляется в яркую хозяйку стрип-клуба, а Петя готовится к разборке с конкурентами.