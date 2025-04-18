Сколько серий в сериале «Дело было на Кубани»?

Наш ответ:

«Дело было на Кубани» — российский драматический сериал, вышедший в 2011 году. Сезон состоит из восьми эпизодов. Продолжительность каждого — 50 минут. Ныне сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск».



В центре сюжета — мечтающий стать фермером лесник Григорий, влюбленный в девушку Кристину. Однако в станицу возвращается из Москвы сын местного богача Дмитрий Крутов, первая любовь Кристины. Крутов похищает Кристину, что становится начало длительной вражды между мужчинами. В дальнейшем Крутов убивает художника Максима, но дело обставляется так, будто преступником является Григорий. Отсидев 14 лет в тюрьме, Григорий возвращается в родную станицу. Его борьба с Крутовым продолжается. В то же время все эти годы Григория любит Татьяна, сестра Кристины.