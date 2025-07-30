Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Декстер: Воскрешение"?

Сколько серий в сериале "Декстер: Воскрешение"?

Олег Скрынько 30 июля 2025 Дата обновления: 30 июля 2025
Наш ответ:

«Декстер: Воскрешение» — продолжение сериала о маньяке Декстере Моргане, убивающего преступников, избежавших наказания. Первый сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов. На данный момент неизвестно, продлят ли шоу на второй сезон.

Напоминаем сюжет сериала. Прошло несколько недель с тех пор, как Декстер Морган получил пулю в грудь от собственного сына. Придя в себя после комы, он обнаруживает, что Гаррисон исчез. Осознав, через что ему пришлось пройти, Декстер отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти сына и попытаться всё исправить. Но внезапное появление офицера Анхеля Батисты из полиции Майами с неудобными вопросами даёт понять: прошлое настигло его быстрее, чем он ожидал. Пытаясь разобраться в себе и наладить отношения, отец и сын всё глубже погружаются в темные стороны своей натуры.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Декстер: Воскрешение
Декстер: Воскрешение криминал, триллер
2025, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше