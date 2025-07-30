Сколько серий в сериале "Декстер: Воскрешение"?

Наш ответ:

«Декстер: Воскрешение» — продолжение сериала о маньяке Декстере Моргане, убивающего преступников, избежавших наказания. Первый сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов. На данный момент неизвестно, продлят ли шоу на второй сезон.



Напоминаем сюжет сериала. Прошло несколько недель с тех пор, как Декстер Морган получил пулю в грудь от собственного сына. Придя в себя после комы, он обнаруживает, что Гаррисон исчез. Осознав, через что ему пришлось пройти, Декстер отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти сына и попытаться всё исправить. Но внезапное появление офицера Анхеля Батисты из полиции Майами с неудобными вопросами даёт понять: прошлое настигло его быстрее, чем он ожидал. Пытаясь разобраться в себе и наладить отношения, отец и сын всё глубже погружаются в темные стороны своей натуры.