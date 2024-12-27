Меню
Сколько серий в сериале "Декстер: Первородный грех"?

Сколько серий в сериале "Декстер: Первородный грех"?

Олег Скрынько 27 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Декстер: Первородный грех» - приквел культового триллера «Декстер», ставшего хитом в 2000-2010-е годы. Первый сезон нового сериала выходит прямо сейчас и будет включать ровно 10 эпизодов. Будет лит у «Первородного греха» продолжение пока неизвестно.

В сериале рассказывается о становлении Декстера Моргана в качестве безжалостного серийного убийцы. Со стороны он кажется безобидным парнем, но на деле питает неутолимую тягу к крови. Отец направляет жестокость сына в нужное русло: он обучает Декстера кодексу, следуя которому тот убивает исключительно преступников, избежавших наказания. В качестве прикрытия Декстер вскоре устраивается в полицейское управление Майами, где становится судебно-медицинским экспертом.

