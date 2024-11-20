Сколько серий в сериале "Дайте шоу"?

Меню
Олег Скрынько 20 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Дайте шоу" - музыкально-драматическая новинка 2024 года, успевшая приглянуться многим россиянам. В первом сезоне нашумевшего сериала выйдет 8 эпизодов.

Молодая певица Вера обвиняет поп-звезду Кирилла Артемьева в изнасиловании и намерена рассказать свою версию в эфире скандального ток-шоу. Однако вопрос, кому на самом деле нужна эта правда, остается открытым. В центре сюжета — противостояние Кирилла и Веры, разворачивающееся на глазах у миллионов зрителей. Он утверждает, что обвинения ложны, она стремится доказать обратное. За кулисами же продюсеры и участники шоу ведут свою игру, превращая личную драму в рейтинговое зрелище. Смогут ли правда и справедливость пробиться через циничные законы шоу-бизнеса?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дайте шоу
Дайте шоу комедия, драма
2024, Россия
9.0
