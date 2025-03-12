Сколько серий в сериале "Далекий город"?

Наш ответ:

«Далекий город» - турецкий сериал, продолжающий выходить прямо сейчас. На данный момент известно, что первый сезон будет состоять из 20 эпизодов. Последняя серия выйдет на телеэкраны 31 марта 2025 года. Будут ли продлевать мелодраму на второй сезон, пока неизвестно.



Напомним сюжет. Красавица Алья Альбора жила счастливой жизнью в Канаде, пока внезапная трагедия не разрушила всё — её муж Боран погиб. Он завещал похоронить себя на родине, в древнем Мардине. Приехав туда с сыном, Алья быстро осознаёт, что оказалась в ловушке. Влиятельный клан Альбора, во главе с братом Борана Джиханом, не собирается отпускать её ребёнка обратно в Канаду. Семейные тайны, борьба за власть и кровная вражда делают побег почти невозможным. Но Алья не готова смириться и будет бороться до конца.