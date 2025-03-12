Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Далекий город"?

Сколько серий в сериале "Далекий город"?

Олег Скрынько 12 марта 2025 Дата обновления: 12 марта 2025
Наш ответ:

«Далекий город» - турецкий сериал, продолжающий выходить прямо сейчас. На данный момент известно, что первый сезон будет состоять из 20 эпизодов. Последняя серия выйдет на телеэкраны 31 марта 2025 года. Будут ли продлевать мелодраму на второй сезон, пока неизвестно.

Напомним сюжет. Красавица Алья Альбора жила счастливой жизнью в Канаде, пока внезапная трагедия не разрушила всё — её муж Боран погиб. Он завещал похоронить себя на родине, в древнем Мардине. Приехав туда с сыном, Алья быстро осознаёт, что оказалась в ловушке. Влиятельный клан Альбора, во главе с братом Борана Джиханом, не собирается отпускать её ребёнка обратно в Канаду. Семейные тайны, борьба за власть и кровная вражда делают побег почти невозможным. Но Алья не готова смириться и будет бороться до конца.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Далекий город
Далекий город драма
2024, Турция
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше