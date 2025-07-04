Сколько серий в сериале «Цыпленок жареный»?

«Цыпленок жареный» — российский сериал, в котором сочетаются детектив, криминал и мелодрама. Проект состоит из одного сезона, включающего 16 эпизодов. Продолжительность каждого — около 52 минут. Сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах «Иви», KION, «24ТВ» и «Кино1ТВ».
Действие разворачивается в начале 1920-х годов в Петрограде в разгар НЭПа. Город оказывается в пучине хаоса из-за непрестанных грабежей и других преступлений, с которыми ЧК не в силах справиться. Сериал представляет собой остросюжетную гангстерскую драму об опасных интригах, контрабанде, сухом законе, теневых махинациях, борьбе за власть и ресурсы, а также о любви.
