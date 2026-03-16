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Сколько серий в сериале «Цветок граната»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 16 марта 2026 Дата обновления ответа: 16 марта 2026

Российский мини-сериал «Цветок граната», вышедший в 2026 году на телеканале «Домашний», состоит из 8 серий. Это мелодраматическая история о жизненных испытаниях, любви и предательстве. Продолжительность каждой серии составляет около 45-50 минут.

О чем сериал

Главной героиней выступает Настя, дочь признанного нейрохирурга и студентка медицинского вуза. Она собирается выйти замуж за одаренного врача Игоря, но в один момент беззаботная жизнь Насти рушится. Отец Насти умирает, а жених признается, что собирался на ней жениться не по любви, а ради своей карьеры. Настя решает отказаться от поиска другого мужчины, но судьба сводит ее с турецким бизнесменом Демиром. Они влюбляются друг в друга. Демир возвращается в Турцию, чтобы сообщить родным о свадьбе, но попадает в автокатастрофу и впадает в кому.

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Цветок граната
Цветок граната мелодрама, драма
2026, Россия
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