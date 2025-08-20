Сколько серий в сериале «Циники»?

«Циники» — российский комедийно-драматический сериал, премьера которого состоялась 28 июля 2025 года в онлайн-кинотеатре Okko.
Сезон состоит из десяти серий продолжительностью по 40 минут каждый. Заключительный эпизод стал доступен 13 августа.
Беспечный ловелас Джамал, пренебрежительно относящийся к общепринятым моральным нормам, сбегает в Москву, где становится пикап-коучем. Уверенность в себе позволянт Джамалу получить работу в успешной школе отношений «Эгоисты». На новом месте Джамал вступает в конфронтацию с практикующим психологом Еленой Островской. Парень обесценивает ее профессиональные достижения и поднимает на смех ее академический подход к работе с людьми. Елена пытается дать отпор нахалу, называя его аферистом и негодяем. В ходе этого соперничества герои, однако, с удивлением осознают, что их тянет друг к другу.
