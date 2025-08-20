Меню
Сколько серий в сериале «Циники»?

Сколько серий в сериале «Циники»?

Олег Скрынько 20 августа 2025 Дата обновления: 20 августа 2025
Наш ответ:

«Циники» — российский комедийно-драматический сериал, премьера которого состоялась 28 июля 2025 года в онлайн-кинотеатре Okko.

Сколько эпизодов в сериале?

Сезон состоит из десяти серий продолжительностью по 40 минут каждый. Заключительный эпизод стал доступен 13 августа.

О чем сериал

Беспечный ловелас Джамал, пренебрежительно относящийся к общепринятым моральным нормам, сбегает в Москву, где становится пикап-коучем. Уверенность в себе позволянт Джамалу получить работу в успешной школе отношений «Эгоисты». На новом месте Джамал вступает в конфронтацию с практикующим психологом Еленой Островской. Парень обесценивает ее профессиональные достижения и поднимает на смех ее академический подход к работе с людьми. Елена пытается дать отпор нахалу, называя его аферистом и негодяем. В ходе этого соперничества герои, однако, с удивлением осознают, что их тянет друг к другу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Циники
Циники драма, комедия
2025, Россия
0.0
