Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Чужое гнездо"?

Сколько серий в сериале "Чужое гнездо"?

Олег Скрынько 23 июня 2025 Дата обновления: 24 июня 2025
Наш ответ:

«Чужое гнездо» - отечественная мелодрама, вышедшая на телеэкран в 2015 году. В общей сложности шоу состоит из одного сезона, включающего в себя шестьдесят эпизодов.

Напомним вам сюжет сериала, полюбившегося публике. Это история о двух семьях — Перегудовых и Макридиных — и доме, который стал символом их давней вражды. Для Перегудовых, первых владельцев, он был потерянным раем, а для Макридиных, занявших его позже, — настоящим проклятием. Лиза Макридина и Никита Перегудов, пытаясь понять источник страданий своих родных, начинают расследовать давний конфликт между их предками. Влюбившись, они решают положить конец многолетней вражде и объединяют семьи, разлучённые когда-то ревностью, болью и местью.

