Сколько серий в сериале «Чужие деньги»?

«Чужие деньги» — российская многосерийная криминальная драма, стартовавшая в онлайн-кинотеатрах «Иви» и START 15 мая 2025 года. Сезон состоит из десяти эпизодов. Заключительный выйдет 26 июня. Продолжительность каждой серии — 52 минуты.



По сюжету блестящий аферист Алексей Воронов после очередного дела пускается в бега. Чтобы избавиться от преследователей, он решает подставить неудачника Юру Афанасьева — внешне тот не отличим от самого Воронова. Но этот выверенный план дает сбой: Воронова убивают, а Афанасьев спасается благодаря телохранителям Воронова. Окружение Воронова принимает Афанасьева за своего босса. В итоге Афанасьев смиряется с новой идентичностью, наследуя от Воронова не только имущество и девушку Алину, но и грозных врагов.