«Чистые руки» — российский телесериал, созданный Первым каналом в 2024 году.

Синопсис гласит:

Вчера они были блестящими студентами и гордостью советской науки, а сегодня их знания оказались нужны разведке. На дворе 1980 год: страна готовится к Олимпиаде, но за витриной праздника кипит борьба сверхдержав. И бывшие товарищи вынуждены оказаться в стане противников, разделённые обстоятельствами и временем.

Сколько серий в сериале «Чистые руки»

В рамках сериала «Чистые руки» вышло 12-ть эпизодов. Все они были выпущены 5 августа 2024 года на официальном сайте Первого канала.

Как создавался сериал

Сериал создавался в течение нескольких лет и пережил долгую паузу: на целый год съёмки были приостановлены и возобновились лишь осенью 2019-го, о чём сообщил актёр Дмитрий Фрид. На рабочем этапе проект носил название «ГЛАВК» — как обозначение главного управления в структуре министерств и ведомств. Позднее появилось название «Чистые руки», навеянное итальянской операцией 90-х годов, направленной против коррупции и мафиозных связей в политике и силовых структурах.