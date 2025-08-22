Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Чистые руки"?

Сколько серий в сериале "Чистые руки"?

Олег Скрынько 22 августа 2025 Дата обновления: 22 августа 2025
Наш ответ:

«Чистые руки» — российский телесериал, созданный Первым каналом в 2024 году.

Синопсис гласит:

Вчера они были блестящими студентами и гордостью советской науки, а сегодня их знания оказались нужны разведке. На дворе 1980 год: страна готовится к Олимпиаде, но за витриной праздника кипит борьба сверхдержав. И бывшие товарищи вынуждены оказаться в стане противников, разделённые обстоятельствами и временем.

Сколько серий в сериале «Чистые руки»

В рамках сериала «Чистые руки» вышло 12-ть эпизодов. Все они были выпущены 5 августа 2024 года на официальном сайте Первого канала.

Как создавался сериал

Сериал создавался в течение нескольких лет и пережил долгую паузу: на целый год съёмки были приостановлены и возобновились лишь осенью 2019-го, о чём сообщил актёр Дмитрий Фрид. На рабочем этапе проект носил название «ГЛАВК» — как обозначение главного управления в структуре министерств и ведомств. Позднее появилось название «Чистые руки», навеянное итальянской операцией 90-х годов, направленной против коррупции и мафиозных связей в политике и силовых структурах.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чистые руки
Чистые руки драма, исторический
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше