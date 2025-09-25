Сколько серий в сериале "Чистосердечное призвание"?

«Чистосердечное призвание» — долгоиграющая детективная драма от ТВЦ, которая пользуется у зрителей огромной популярностью.
Синопсис гласит:
Следователь Люси Ракитина, только что переведённая в Москву, вынуждена работать с невыносимым напарником — заносчивым Стасом Ставицким. Их ждёт первое общее дело: расследование убийства медиа-персоны, экстрасенса, убитого прямо в прямом эфире. Поладить друг с другом оказывается сложнее, чем найти преступника в толпе свидетелей.
На сегодняшний день в эфир канала ТВ Центр вышли пять сезонов. В общей сложности с 2020 по 2025 год зрители увидели 20 эпизодов.
