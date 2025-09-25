Меню
Сколько серий в сериале "Чистосердечное призвание"?

Сколько серий в сериале "Чистосердечное призвание"?

Олег Скрынько 25 сентября 2025 Дата обновления: 25 сентября 2025
Наш ответ:

«Чистосердечное призвание» — долгоиграющая детективная драма от ТВЦ, которая пользуется у зрителей огромной популярностью.

Синопсис гласит:

Следователь Люси Ракитина, только что переведённая в Москву, вынуждена работать с невыносимым напарником — заносчивым Стасом Ставицким. Их ждёт первое общее дело: расследование убийства медиа-персоны, экстрасенса, убитого прямо в прямом эфире. Поладить друг с другом оказывается сложнее, чем найти преступника в толпе свидетелей.

Сколько серий в сериале «Чистосердечное призвание»

На сегодняшний день в эфир канала ТВ Центр вышли пять сезонов. В общей сложности с 2020 по 2025 год зрители увидели 20 эпизодов.

  • Первый сезон транслировался 12 декабря 2020 года и состоял из четырех эпизодов.
  • Второй сезон транслировался 27 ноября 2021 года и состоял из четырех эпизодов.
  • Третий сезон транслировался 6 мая 2022 года и состоял из четырех эпизодов.
  • Четвертый сезон транслировался 16 ноября 2023 года и состоял из четырех эпизодов.
  • Пятый сезон транслировался 19 сентября 2025 года и состоял из четырех эпизодов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чистосердечное призвание
Чистосердечное призвание детектив
2020, Россия
0.0
