Сколько серий в сериале "Чикатило"?

Наш ответ:

Сериал «Чикатило» состоит из двух сезонов, каждый из которых включает по 8 серий, всего было выпущено 16 серий.



Напомним сюжет. В 1980-х годах группа опытных следователей ведёт масштабную операцию «Лесополоса» по поиску серийного убийцы детей в Ростовской области. Преступником оказывается ничем не приметный советский гражданин. Благодаря этому делу следователи впервые применяют психологическое профилирование. Позже их пути расходятся, но спустя годы они снова объединяются. В 1993-м один из них, Липягин, получает назначение в Ангарск. В 1994 году туда приезжает журналистка, расследующая серию убийств женщин. Вскоре её находят мёртвой. Из Москвы в регион отправляется полковник, чтобы остановить нового маньяка, и он решает вновь собрать команду, которая уже однажды справилась с подобным злом.