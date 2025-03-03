Меню
Сколько серий в сериале «Черные волки»?

Олег Скрынько 3 марта 2025
«Черные волки» — российский сериал, в котором сочетаются криминал и детектив. Шоу состоит из одного сезона, который насчитывает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — 48 минут. Премьера состоялась в 2011 году. Ныне «Черные волки» доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви», «Триколор Кино и ТВ» и EPIC+.

Действие разворачивается в Ярославле в 1950-х годах. В центре сюжета — экс-опер УГРО Павел Хромов, который провел восемь лет в тюрьме за преступление, которого он не совершал. Выйдя на свободу, Павел узнает, что его сестру убили члены ОПГ «Черные волки». Павел решает уничтожить банду, тем самым отомстив за сестру и восстановив свое доброе имя.

Черные волки
Черные волки криминал, детектив
2011, Россия
