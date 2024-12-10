Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Черные начинают — белые выигрывают»?

Сколько серий в сериале «Черные начинают — белые выигрывают»?

Олег Скрынько 10 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Черные начинают — белые выигрывают» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась 7 декабря 2024 года. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Okko, «Иви», PREMIER и «24ТВ». Сезон насчитывает восемь эпизодов продолжительностью по 44 минуты каждый.

В центре сюжета — следователь с необыкновенными способностями Софья Соловейчик, которая к тому же является искусным игроком. Она великолепно проявляет себя как в шахматах, покере, рулетке и других играх. Сочетая в себе острый и проницательный ум с талантом игрока, Софья является уникальным следователем СК. Ей удается уловить мотив и логику преступника даже там, где их, казалось бы, нет. Поэтому Софья получает самые сложные и неразрешимые дела.

Черные начинают – белые выигрывают
Черные начинают – белые выигрывают детектив
2024, Россия
