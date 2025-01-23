Сколько серий в сериале «Чернов»?

Наш ответ:

«Чернов» — российский детективный сериал с элементами мистики. Премьера состоялась в 2018 году. Проект включает один сезон, который состоит из двенадцати эпизодов. Продолжительность каждого — около 48 минут. В настоящее время шоу доступно для просмотра во многих онлайн-кинотеатрах, среди которых «Кинопоиск», «НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ», «Иви» и PREMIER. В центре сюжета — добропорядочный майор полиции Чернов, в чей дом врываются преступники и тяжело ранят его жену Людмилу. Она выживает, но впадает в кому. Чернов пытается выяснить, кто стоит за этим нападением, но начальство этому препятствует. В итоге Чернова ссылают в городок в Московской области. В то же время с Черновым сверхъестественным образом начинает общаться Людмила. Она дает мужу подсказки, которые позволяют ему раскрыть массу серьезных преступлений.