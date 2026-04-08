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Сколько серий в сериале "Черное солнце"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 8 апреля 2026 Дата обновления ответа: 8 апреля 2026

«Черное солнце» — остросюжетный детектив, который выходит на НТВ.

Точное количество эпизодов

В сериале «Черное солнце» 24 серии, который вышли в рамках двух сезонов.

О чем сериал:

Сериал "Черное солнце" представляет захватывающий сюжет о преступлениях, тайнах и расследованиях, разворачивающихся в небольшом городке в Ленинградской области.

История начинается с оперуполномоченного Жени Чагина, который приезжает на место преступления, где фермер застрелил троих грабителей. Однако один из убитых был убит за пределами дома, что может быть расценено как превышение самообороны. Чагин решает перенести тело обратно в дом, чтобы скрыть этот факт от следственной группы.

Параллельно с этим Чагин расследует исчезновение молдованки Габи и ее сестры, которые пропали в лесу под Выборгом. В ходе поисков он находит остатки костра и сталкивается с тем, что сама Габи исчезает. Появляется новый следователь Игорь Жук, и Чагину и Жуку приходится объединить усилия, чтобы разгадать тайну и поймать убийцу.

Сериал обещает много интриг, поворотов сюжета и загадок, которые будут разгадываться в течение всего сезона, предоставляя зрителям захватывающее кинематографическое погружение в мир преступлений и расследований.

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Черное солнце
Черное солнце детектив, криминал, драма
2024, Россия
7.0
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