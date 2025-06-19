Меню
Сколько серий в сериале «Черное сердце»?

Сколько серий в сериале «Черное сердце»?

Олег Скрынько 19 июня 2025 Дата обновления: 19 июня 2025
Наш ответ:

«Черное сердце» — турецкий драматический сериал, который стартовал 12 сентября 2024 года. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Первый и единственный сезон состоит из 34 эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 2 часов 20 минут.

В центре сюжета — близнецы Нух и Мелек, которых воспитала любящая бабушка, но в семье никогда не говорилось об их происхождении. Когда же престарелая женщина чувствует, что смерть близка, она наконец рассказывает внукам об их матери. Главные герои узнают, что после их рождения мать вышла замуж за необычайно богатого человека из Каппадокии и создала новую семью. Мелек гневается на мать, тогда как мягкосердечная Нух хочет узнать, как живет мама. В итоге Нух и Мелек отправляются на поиски родительницы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Черное сердце
Черное сердце драма, мелодрама
2024, Турция
0.0
