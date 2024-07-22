Меню
Сколько серий в сериале "Черно-белая любовь"?

Сколько серий в сериале "Черно-белая любовь"?

22 июля 2024
Наш ответ:

«Черно-белая любовь» — один из самых популярных турецких сериалов XXI века. Премьера шоу состоялась в 2017 году, а показ завершился в 2018 году. В течение 96 эпизодов зрители были в напряжении, сталкиваясь с множеством неожиданных поворотов.

Главные герои сериала — Аслы, врач, посвятившая себя спасению жизней, и Ферхат, человек, который может легко отнять их. Их судьбы пересекаются, когда Аслы насильно привозят в загородный дом для проведения операции на раненом. Однако, оказавшись там, она случайно становится свидетелем убийства и теперь сама становится целью. Но Ферхат, несмотря на свои жестокие привычки, не решается убить Аслы и дает ей шанс выжить.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Черно-белая любовь
Черно-белая любовь драма, криминал, мелодрама
2017, Турция
5.0
