Сколько серий в сериале «Челюскин. Первые»?

«Челюскин. Первые» — российская историческая драма, премьера которой состоялась 20 февраля 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink. Состоит сериал из одного сезона, который включает шесть эпизодов. Продолжительность каждого — 50 минут. Заключительная серия выйдет 27 марта.
Действие разворачивается в 1934 году, когда правительство СССР сделало приоритетом прохождение Северного морского пути в рамках одной экспедиции. В этой рискованной операции приняли участие молодые и амбициозные полярники во главе с Отто Шмидтом. Однако задумка обернулась провалом, поскольку пароход «Челюскин» потерпело крушение среди льдов и затонуло. После этого спасшимся «челюскинцам» пришлось выживать в суровых погодных условиях.
