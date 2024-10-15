Сколько серий в сериале "Будьте счастливы"?

Наш ответ:

«Будьте счастливы» - новый мистический сериал с элементами комедии и мелодрамы, премьера которого состоялась на канале ТВ-3 13 октября 2024 года. В общей сложности в эфир вышло 4 эпизода по 50 минут.



Жизнь Нади рушится: она узнаёт о бесплодии, а затем её муж уходит к другой. Оказавшись на грани отчаяния, она решает, что жить больше не стоит. Но в последний момент её спасает загадочным образом вызванная скорая помощь. Придя в себя, Надя обнаруживает, что обрела необычный дар — она может видеть людей, предназначенных друг другу судьбой. Понимая, что теперь её миссия — соединять влюблённые пары, Надя находит идеальную работу в ЗАГСе. Однако встаёт вопрос: как убедить людей, которые ничего не знают о её способности, что их судьбы связаны?