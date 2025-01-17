Сколько серий в сериале "Бригада"?

Наш ответ:

«Бригада» — российский сериал, который состоит из 15 эпизодов.



Сюжет начинается в 1989 году, когда солдат Александр Белов возвращается с военной службы в Афганистане. Его первым желанием было увидеть любимую девушку Лену, но она не открывает ему дверь. Тогда он идет домой к матери, которая с радостью встречает сына. Узнав о его возвращении, собираются его старые друзья: Космос, Пчела и Фил. Они предлагают Белову присоединиться к их незаконным делам, но он решает продолжить учебу. Позже Саша узнает, что Лена ему изменила, и решает пойти на дискотеку, где часто бывала его девушка. Там он встречает Сергея Мухина, который теперь встречается с Леной, и между ними начинается драка. В результате Саша сильно травмирует Мухина, местного авторитета, брат которого работает в милиции, помогая криминальной среде. Саша продолжает жить своей жизнью, не зная, что он зашел слишком далеко, и его жизнь кардинально изменится.