Сколько серий в сериале "Больница Питт"?

Наш ответ:

«Больница Питт» - новый драматический сериал, который выходит в эфир стриминговой платформы Max. Сейчас транслируется первый сезон, в рамках которого запланирован выпуск 15 эпизодов. Пока не ясно, станут ли они финальными, или же продюсеры решат продлить медицинскую драму на второй сезон.



Напомним вам сюжет. Сериал рассказывает о врачах местной больницы, которым, как и их пациентам, не чужды человеческие переживания. Они сталкиваются с моральными и физическими испытаниями, переживают личные драмы, но, несмотря на всё, продолжают спасать жизни. История охватывает не только врачей и медсестер, но и сиделок, которые проходят вместе со своими подопечными через боль — и физическую, и душевную, порой забывая о собственной судьбе.