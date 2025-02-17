Меню
Сколько серий в сериале "Больница Питт"?

Сколько серий в сериале "Больница Питт"?

Олег Скрынько 17 февраля 2025 Дата обновления: 17 февраля 2025
Наш ответ:

«Больница Питт» - новый драматический сериал, который выходит в эфир стриминговой платформы Max. Сейчас транслируется первый сезон, в рамках которого запланирован выпуск 15 эпизодов. Пока не ясно, станут ли они финальными, или же продюсеры решат продлить медицинскую драму на второй сезон.

Напомним вам сюжет. Сериал рассказывает о врачах местной больницы, которым, как и их пациентам, не чужды человеческие переживания. Они сталкиваются с моральными и физическими испытаниями, переживают личные драмы, но, несмотря на всё, продолжают спасать жизни. История охватывает не только врачей и медсестер, но и сиделок, которые проходят вместе со своими подопечными через боль — и физическую, и душевную, порой забывая о собственной судьбе.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Питт
Питт драма
2025, США
0.0
