Сколько серий в сериале "Библиотекари. Следующая глава"?

«Библиотекари. Следующая глава» - новый американский сериал, стартовавшее в 2025 году. На данный момент в общей сложности запланирован выпуск 12 эпизодов.
Рассказываем о сюжете. Временной вихрь переносит библиотекаря из викторианской Англии прямо в наши дни. Деловитый книжник в старомодном сюртуке оказывается среди небоскрёбов и смартфонов, отчаянно пытаясь найти путь назад. Но его попытки вернуться в прошлое неожиданно пробуждают древнюю магию — и теперь волшебная энергия расползается по городам и странам, нарушая законы реальности. Чтобы исправить ситуацию, герою приходится объединиться с современными коллегами — командой продвинутых библиотекарей, которые обычно расследуют паранормальные явления.
