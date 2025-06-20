Сколько серий в сериале «Беззащитные»?

Наш ответ:

«Беззащитные» — турецкий драматический сериал, премьера которого состоялась 13 ноября 2024 года. Сезон состоит из 28 эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 130 минут. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Проект также известен под названием «Сироты».



В центре сюжета — шестеро потерявших родителей братьев и сестер, которые сражаются за выживание в Стамбуле. Некогда властный Явуз добивался руки Балу, но она любила обыкновенного школьного учителя Рыфата. В итоге Балу вышла замуж за возлюбленного, после чего они сбежали и поселились в лесу. Там они завели шестеро детей, занимаясь производством и продажей меда. Однажды Балу и Рыфат погибают в автокатастрофе. Дети вынуждены отправиться к родственникам. Об этом узнает Явуз, который решает отомстить Балу и Рыфату, погубив их детей.