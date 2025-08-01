Сколько серий в сериале "Без правил"?

Наш ответ:

«Без правил» — драматический сериал 2022 года, вышедший на Premier. В общей сложности зрители увидели один сезон, включающий в себя восемь эпизодов.



Напоминаем сюжет. Ольга Лебедева — пример «self made woman»: всего в жизни она добилась сама. Её принцип прост — «лучше не заработать, чем потом потерять». Она избегает любых сомнительных сделок, особенно связанных с криминалом, и старается держаться подальше как от бандитов, так и от силовиков — считает и тех, и других паразитами, мешающими честному бизнесу. Однажды её компания приобрела автопарк, к которому в придачу достался заброшенный пионерский лагерь в области. На первый взгляд — ненужная обуза, но внезапно выясняется, что участок стоит на источниках минеральной воды. Земля стремительно растёт в цене, и Ольга оказывается в эпицентре опасной криминальной игры. Сначала её уговаривают, потом пытаются подкупить, а вскоре переходят к угрозам. Против неё начинают действовать и криминальные элементы, и представители власти. Однако сдаваться Ольга не собирается. В неожиданном повороте на её сторону становятся два бывших врага — один из криминального прошлого, другой из бывших полицейских. Оба устали от грязных правил 90-х. И теперь у Ольги остаётся единственная опора — они.