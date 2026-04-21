Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Берега любви"?

Сколько серий в сериале "Берега любви"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 апреля 2026 Дата обновления ответа: 21 апреля 2026

«Берега любви» — мелодраматический сериал канала «Домашний», выход которого запланирован на 27 декабря 2026 года.

Точное количество эпизодов в мелодраме

В сериале «Берега любви» 12 эпизодов. В шоу планируется один сезон, в рамках которого будет рассказана вся история целиком.

О чем сериал:

События разворачиваются в 1929 году в небольшом селе Бережки. Восемнадцатилетняя Настя Пахомова после окончания учебы возвращается из города домой. В первый же день на пороге родного дома она случайно сталкивается с Матвеем Лыковым — своим другом детства. Два года разлуки словно испепеляет внезапно вспыхнувшее чувство: молодые люди понимают, что созданы друг для друга, и начинают встречаться тайком, скрываясь от чужих глаз.

Однако на пути их любви встает суровое препятствие — отец Насти, главный кулак и богатей села. Он и слышать не хочет о бедняке Матвее, считая такого зятя позором для семьи. В отчаянии влюбленные решаются на отчаянный шаг: сбежать из дома и тайно обвенчаться. Но судьба распоряжается иначе. Внезапно при странных обстоятельствах погибает отец Матвея. Юноша свято верит, что в этой смерти повинен ненавидевший его Настин отец.

Раздавленный горем и чувством долга перед погибшим, Матвей решает порвать все отношения. Он не в силах смотреть в глаза дочери человека, которого считает убийцей. Для Насти этот жестокий разрыв становится сокрушительным ударом, разбивающим ее сердце на куски.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Берега любви
Берега любви мелодрама, мини-сериал
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Вот зачем перед сном солю слив в кухонной раковине: подсказал сантехник – сама не верила, но работает
Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни
Кладу в холодильник губку для посуды — и радости нет предела: эффект заметен уже на следующее утро
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
«Ликвидация» до сих пор шикарный сериал, но гляньте этот детектив с Пускепалисом: держит рейтинг 8+ уже 13 лет
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше