Сколько серий в сериале "Берега любви"?

«Берега любви» — мелодраматический сериал канала «Домашний», выход которого запланирован на 27 декабря 2026 года.

В сериале «Берега любви» 12 эпизодов. В шоу планируется один сезон, в рамках которого будет рассказана вся история целиком.

События разворачиваются в 1929 году в небольшом селе Бережки. Восемнадцатилетняя Настя Пахомова после окончания учебы возвращается из города домой. В первый же день на пороге родного дома она случайно сталкивается с Матвеем Лыковым — своим другом детства. Два года разлуки словно испепеляет внезапно вспыхнувшее чувство: молодые люди понимают, что созданы друг для друга, и начинают встречаться тайком, скрываясь от чужих глаз.



Однако на пути их любви встает суровое препятствие — отец Насти, главный кулак и богатей села. Он и слышать не хочет о бедняке Матвее, считая такого зятя позором для семьи. В отчаянии влюбленные решаются на отчаянный шаг: сбежать из дома и тайно обвенчаться. Но судьба распоряжается иначе. Внезапно при странных обстоятельствах погибает отец Матвея. Юноша свято верит, что в этой смерти повинен ненавидевший его Настин отец.



Раздавленный горем и чувством долга перед погибшим, Матвей решает порвать все отношения. Он не в силах смотреть в глаза дочери человека, которого считает убийцей. Для Насти этот жестокий разрыв становится сокрушительным ударом, разбивающим ее сердце на куски.