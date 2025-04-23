Сколько серий в сериале "Белая полоса"?

Наш ответ:

"Белая полоса" – криминальная драма, вышедшая на НТВ в 2025 году. В общей сложности запланирован выпуск 16 эпизодов.



Напомним вам сюжет новинки. Жизнь майора полиции Игоря Савина рушится в одночасье: его оставляет любимая жена, отношения с трудной дочерью-подростком накаляются до предела, а на работе его неожиданно назначают начальником уголовного розыска. Но вместо сильной команды он получает пустой отдел — предыдущий состав вместе с бывшим начальником был арестован и отстранён. Новые подчинённые — либо неопытные новички, либо переведённые за профессиональные проступки. Но самое серьёзное — это полное отсутствие сплочённости. Савин, никогда не руководивший коллективом, теперь должен из этой разрозненной группы сделать настоящих профи, иначе преступления так и останутся нераскрытыми.