Сколько серий в сериале "Белая полоса"?

Сколько серий в сериале "Белая полоса"?

Олег Скрынько 23 апреля 2025 Дата обновления: 23 апреля 2025
Наш ответ:

"Белая полоса" – криминальная драма, вышедшая на НТВ в 2025 году. В общей сложности запланирован выпуск 16 эпизодов.

Напомним вам сюжет новинки. Жизнь майора полиции Игоря Савина рушится в одночасье: его оставляет любимая жена, отношения с трудной дочерью-подростком накаляются до предела, а на работе его неожиданно назначают начальником уголовного розыска. Но вместо сильной команды он получает пустой отдел — предыдущий состав вместе с бывшим начальником был арестован и отстранён. Новые подчинённые — либо неопытные новички, либо переведённые за профессиональные проступки. Но самое серьёзное — это полное отсутствие сплочённости. Савин, никогда не руководивший коллективом, теперь должен из этой разрозненной группы сделать настоящих профи, иначе преступления так и останутся нераскрытыми.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Белая полоса
Белая полоса детектив
2025, Россия
0.0
Оксана Мишенёва 24 апреля 2025, 17:35
Очень интересный сериал, динамичный сюжет, личная жизнь героя и раскрытия преступления каждую серию. Все персонажи классные, нам очень нравится, стараемся не пропускать новые серии!
