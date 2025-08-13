Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Баранкины и камни силы"?

Сколько серий в сериале "Баранкины и камни силы"?

Олег Скрынько 13 августа 2025 Дата обновления: 13 августа 2025
Наш ответ:

«Баранкины и камни силы» — отечественный сериал, который начал выходить на стриминговой платформе «Кинопоиска» 7 августа 2025 года. Количество серий в сериале «Баранкины и камни силы» равняется 10 эпизодам. Последняя серия будет доступна зрителям 2 октября 2025 года.

Сюжет сериала следующий:

В 2025 году в Москве неожиданно появляется Варвара — извозчица из 1804-го и прародительница семьи Баранкиных. Её появление приносит таксисту Бате и его троим детям волшебные камни, дарующие невероятные способности, которые помогают в работе, но обостряют семейные разногласия. Тем временем по их следам идёт загадочный бессмертный Велимир, жаждущий заполучить эти силы.

Кто создал сериал

Режиссёром проекта стал Михаил Поляков, известный по проектам «Мафия — дело семейное», «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Ухожу красиво».



В главных ролях снялись следующие российские кинозвезды:

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Баранкины и камни силы
Баранкины и камни силы комедия
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
