Сколько серий в сериале "Баранкины и камни силы"?

«Баранкины и камни силы» — отечественный сериал, который начал выходить на стриминговой платформе «Кинопоиска» 7 августа 2025 года. Количество серий в сериале «Баранкины и камни силы» равняется 10 эпизодам. Последняя серия будет доступна зрителям 2 октября 2025 года.
Сюжет сериала следующий:
В 2025 году в Москве неожиданно появляется Варвара — извозчица из 1804-го и прародительница семьи Баранкиных. Её появление приносит таксисту Бате и его троим детям волшебные камни, дарующие невероятные способности, которые помогают в работе, но обостряют семейные разногласия. Тем временем по их следам идёт загадочный бессмертный Велимир, жаждущий заполучить эти силы.
Режиссёром проекта стал Михаил Поляков, известный по проектам «Мафия — дело семейное», «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Ухожу красиво».
В главных ролях снялись следующие российские кинозвезды:
