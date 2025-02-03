Сколько серий в сериале «Банда “ЗИГ ЗАГ”»?

«Банда “ЗИГ ЗАГ”» — российский детективный сериал, который вышел в онлайн-кинотеатре KION 1 ноября 2023 года. Проект состоит из одного сезона. Он включает десять эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 48 минут. Действие разворачивается зимой 1941 в страдающем от блокады Ленинграде. В центре сюжета — расследование преступной деятельности банды «ЗИГ ЗАГ», которая занималась грабежами и подделыванием продовольственных талонов. Противостоят злодеям работник Ленинградского УгРо Тихон Львов и лейтенант контрразведки Феликс Свидерский.
