Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Банда “ЗИГ ЗАГ”»?

Сколько серий в сериале «Банда “ЗИГ ЗАГ”»?

Олег Скрынько 3 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Банда “ЗИГ ЗАГ”» — российский детективный сериал, который вышел в онлайн-кинотеатре KION 1 ноября 2023 года. Проект состоит из одного сезона. Он включает десять эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 48 минут. Действие разворачивается зимой 1941 в страдающем от блокады Ленинграде. В центре сюжета — расследование преступной деятельности банды «ЗИГ ЗАГ», которая занималась грабежами и подделыванием продовольственных талонов. Противостоят злодеям работник Ленинградского УгРо Тихон Львов и лейтенант контрразведки Феликс Свидерский.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Банда Зиг Заг
Банда Зиг Заг детектив, исторический
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше