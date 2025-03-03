Меню
Сколько серий в сериале "Аркейн"?

3 марта 2025
Наш ответ:

«Аркейн» - нашумевший анимационный сериал, выходивший на Netflix. В общей сложности были выпущены два сезона, включившие в себя 18 эпизодов. После этого сериал завершился, так как заявленная история подошла к концу.

Напомним вам сюжет. Богатый Пилтовер и мрачный Заун — два города, тесно связанные, но враждующие между собой. Сёстры Вай и Паудер, выросшие в Зауне, с детства знали одно: в этом мире нужно уметь защищаться. Осиротев, они оказались под опекой Вандера, местного лидера, который воспитал их как настоящих бойцов. Однако с годами их пути расходятся, а напряжённость между городами достигает предела. Когда грядёт новая война, сёстры оказываются в центре противостояния, грозя изменить судьбу Пилтовера и Зауна навсегда.

Написать отзыв
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
