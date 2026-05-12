Сколько серий в сериале "Ар Джей Декер"?

«Ар-Джей Декер» — детективный сериал 2026 года, первый сезон которого уже завершился.
В сериале «Ар-Джей Декер» девять эпизодов, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем их подробный график выхода:
Бывший фотограф Ар-Джей Декер отсидел в тюрьме, а теперь работает частным сыщиком во Флориде. В распутывании дел ему помогают трое: его бывшая девушка, которая стала журналисткой, её жена — действующая полицейская, и загадочная женщина из прошлого. Эта женщина одновременно опасна и полезна: она может как выручить Ар-Джея, так и погубить его. Вместе эта четвёрка берётся за самые сложные и запутанные преступления.
Авторизация по e-mail