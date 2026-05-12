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Сколько серий в сериале "Ар Джей Декер"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 12 мая 2026 Дата обновления ответа: 12 мая 2026

«Ар-Джей Декер» — детективный сериал 2026 года, первый сезон которого уже завершился.

Точное количество эпизодов в сериале

В сериале «Ар-Джей Декер» девять эпизодов, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем их подробный график выхода:

  • Серия 1 — 3 марта 2026
  • Серия 2 — 10 марта 2026
  • Серия 3 — 17 марта 2026
  • Серия 4 — 24 марта 2026
  • Серия 5 — 31 марта 2026
  • Серия 6 — 7 апреля 2026
  • Серия 7 — 14 апреля 2026
  • Серия 8 — 21 апреля 2026
  • Серия 9 — 28 апреля 2026

О чем сериал:

Бывший фотограф Ар-Джей Декер отсидел в тюрьме, а теперь работает частным сыщиком во Флориде. В распутывании дел ему помогают трое: его бывшая девушка, которая стала журналисткой, её жена — действующая полицейская, и загадочная женщина из прошлого. Эта женщина одновременно опасна и полезна: она может как выручить Ар-Джея, так и погубить его. Вместе эта четвёрка берётся за самые сложные и запутанные преступления.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ар-Джей Декер
Ар-Джей Декер драма, криминал
2026, США
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