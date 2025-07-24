Меню
Сколько серий в сериале «Ангел мести»?

Олег Скрынько 24 июля 2025 Дата обновления: 24 июля 2025
Наш ответ:

«Ангел мести» — российский сериал, представляющий собой вариацию «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма. Проект состоит из одного сезона, который включает 12 эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 52 минут. Премьера состоялась в июле–октябре 2024 года. Ныне сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», KION и «Кино1ТВ».

По сюжету молодой офицер-подводник Андрей Корсаков из-за предательства со стороны друзей и продажного прокурора теряет все, включая репутацию, возлюбленную и свободу. Чудом оставшись в живых, Корсаков через много лет возвращается в родной город под чужим именем. Он разрабатывает план мести, направленный против тех, кто сломал ему жизнь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ангел мести
Ангел мести детектив, драма, мелодрама
2024, Россия
0.0
