Сколько серий в сериале «Ангел мести»?

Наш ответ:

«Ангел мести» — российский сериал, представляющий собой вариацию «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма. Проект состоит из одного сезона, который включает 12 эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 52 минут. Премьера состоялась в июле–октябре 2024 года. Ныне сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», KION и «Кино1ТВ».



По сюжету молодой офицер-подводник Андрей Корсаков из-за предательства со стороны друзей и продажного прокурора теряет все, включая репутацию, возлюбленную и свободу. Чудом оставшись в живых, Корсаков через много лет возвращается в родной город под чужим именем. Он разрабатывает план мести, направленный против тех, кто сломал ему жизнь.