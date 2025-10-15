«Анатомия страсти» — один из самых популярных американских телесериалов XXI века, который продолжает выходить в эфир по сей день.

Синопсис гласит:

Молодая хирург Мередит Грей пытается выйти из тени своей прославленной матери и найти себя в напряжённом мире большой медицины. Вместе с коллегами — такими же стажёрами — она проходит через бессонные дежурства, сложные операции и ошибки, стоящие на грани жизни и смерти. Но за стенами больницы кипят не менее сильные страсти: дружба, предательство, любовь и интриги, где личные проблемы порой оказываются сложнее любой медицинской загадки.

Сколько серий в сериале «Анатомия страсти»

На данный момент в эфир на ТВ вышли 22 сезона, включающие в себя 455 эпизодов (без учета спецэпизодов).