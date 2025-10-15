Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Анатомия страсти"?

Сколько серий в сериале "Анатомия страсти"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 октября 2025 Дата обновления ответа: 15 октября 2025

«Анатомия страсти» — один из самых популярных американских телесериалов XXI века, который продолжает выходить в эфир по сей день.

Синопсис гласит:

Молодая хирург Мередит Грей пытается выйти из тени своей прославленной матери и найти себя в напряжённом мире большой медицины. Вместе с коллегами — такими же стажёрами — она проходит через бессонные дежурства, сложные операции и ошибки, стоящие на грани жизни и смерти. Но за стенами больницы кипят не менее сильные страсти: дружба, предательство, любовь и интриги, где личные проблемы порой оказываются сложнее любой медицинской загадки.

Сколько серий в сериале «Анатомия страсти»

На данный момент в эфир на ТВ вышли 22 сезона, включающие в себя 455 эпизодов (без учета спецэпизодов).

  • В рамках 1 сезона вышли 27 эпизодов
  • В рамках 2 сезона вышли 25 эпизодов
  • В рамках 3 сезона вышли 25 эпизодов
  • В рамках 4 сезона вышли 17 эпизодов
  • В рамках 5 сезона вышли 24 эпизодов
  • В рамках 6 сезона вышли 24 эпизодов
  • В рамках 7 сезона вышли 22 эпизодов
  • В рамках 8 сезона вышли 24 эпизодов
  • В рамках 9 сезона вышли 24 эпизодов
  • В рамках 10 сезона вышли 24 эпизодов
  • В рамках 11 сезона вышли 25 эпизодов
  • В рамках 12 сезона вышли 24 эпизодов
  • В рамках 13 сезона вышли 24 эпизодов
  • В рамках 14 сезона вышли 24 эпизодов
  • В рамках 15 сезона вышли 25 эпизодов
  • В рамках 16 сезона вышли 21 эпизодов
  • В рамках 17 сезона вышли 17 эпизодов
  • В рамках 18 сезона вышли 20 эпизодов
  • В рамках 19 сезона вышли 20 эпизодов
  • В рамках 20 сезона вышли 10 эпизодов
  • В рамках 21 сезона вышли 18 эпизодов
  • В рамках 22 сезона вышли 7 эпизодов (количество может возрасти)

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Анатомия страсти
Анатомия страсти драма, мелодрама
2005, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
В эти часы клещи впиваются в кожу «по расписанию»: вот когда риск укуса становится максимальным — не в 14 и не в 21:00
Нажала «я не робот» — и через час с карты ушли все деньги: новая ловушка мошенников, в которую может попасть каждый
«Откройте, проверим газ!»: не пустите — штраф до 10 тысяч, пустите — рискуете нарваться на мошенников. Как же быть?
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
«Берегись автомобиля» – и неправильных ответов: слабо вспомнить, кем работал Деточкин и эти 6 героев советского кино?
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше