Сколько серий в сериале "Амура"?

Наш ответ:

Сериал «Амура» с Аленой Михайловой в главной роли, который выходит на стриминговой платформе KION, продолжает интриговать зрителей своим сюжетом. В общей сложности запланирован выпуск 7 эпизодов. Уже совсем скоро зрители узнают, чем завершится одиссея россиянки в Стране восходящего солнца.



Напомним, что в сериале повествуется о сестрах-близняшках, которые живут в современном Владивостоке. Одна из них уезжает покорять Японию и определенный момент перестает выходить на связь. Вторая, будучи бойцом ММА, отправляется на ее поиски. Преодолев границу, она оказывается в чуждой ей стране, о которой ничего не знает. Чтобы отыскать сестру, девушка обращается за помощью к бывшему парню, скрывающемуся в Японии от долгов.